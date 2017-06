Veltman denkt aan vertrek: "De prikkel is nu wel groter"

In eigen land is Joël Veltman nogal eens de zondebok, maar verschillende buitenlandse clubs houden hem in de gaten. Tottenham Hotspur is ook geïnteresseerd en de Ajax-verdediger lijkt langzaam maar zeker voor een transfer te opteren.



Veltman sprak al met zijn zaakwaarnemer over de Londenaren. "Vincent Janssen grapte al wel dat we teamgenoten gaan worden, maar momenteel is er niets concreet", zo citeert Voetbal International. Zijn verbintenis bij Ajax loopt nog één jaar door. Er ligt een tweejarige aanbieding voor hem klaar. "Normaal is het of bijtekenen of vertrekken, aangezien ik nog maar een jaar heb. Dat vind ik ook logisch."



De Ajacied is er nog niet uit. "Na mijn vakantie zal er duidelijkheid komen, maar de prikkel om een stap te maken is nu wel groter dan voorheen. De aanbieding is een mooi signaal van Ajax, ze willen dat ik blijf, maar het is nu misschien wel een mooi moment om elders te kijken. Maar dan moet ook wel de juiste club voorbij komen, vooralsnog is er niets concreet. Ik wacht wel af en heb geen haast."