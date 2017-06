'United speelt onderhandelingen hard, Inter buigt niet'

De kans lijkt bijzonder groot dat Ivan Perisic deze zomer een lucratieve transfer maakt. De Kroaat wordt immers al een hele tijd gelinkt aan Manchester United. Achter de schermen wordt druk aan de transfer gewerkt, maar de onderhandelingen verlopen moeizaam.



Enkele dagen geleden werd immers bekend dat Internazionale tegen eind juni dertig miljoen euro nodig heeft om aan de regels van de Financial Fair Play te voldoen. Volgens The Guardian wilde Manchester United daarvan profiteren door een bod van veertig miljoen euro uit te brengen.



Dat is een heel stuk minder dan de vraagprijs van Inter, welke zo'n 57 miljoen euro zou bedragen. De Italianen veegden het bod dan ook van tafel, maar de gesprekken zouden wel nog altijd voortgezet worden.