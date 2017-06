Domper voor Oranje: Frankrijk onderuit in Zweden

Het WK-kwalificatieduel tussen Zweden en Frankrijk heeft vrijdagavond een verrassende winnaar opgeleverd. In de Friens Arena, onlangs nog het decor van de Europa League-finale tussen Ajax en Manchester United, werd afgesloten bij een 2-1 stand.



Frankrijk leek de koppositie te verstevigen door in Stockholm op 0-1 te komen. Olivier Giroud ontving de bal in het strafschopgebied en de Arsenal-spits kegelde op heerlijke wijze raak. Lang hield de voorsprong echter niet stand, want in de 43ste minuut maakte Jimmy Durmaz er alweer 1-1 van.



Het duel leek op 1-1 af te stevenen, maar oud-PSV'er Ola Toivonen maakte vlak voor tijd de 2-1. Daardoor hebben de Zweden volop kans op een WK-ticket.



Wit-Rusland klopt Bulgarije

In dezelfde groep wist Wit-Rusland met 2-1 te winnen van Bulgarije. Mikhail Sivakov opende na ruim een half uur de score vanaf elf meter en tien minuten voor tijd besliste Pavel Savitskiy dit kwalificatieduel. Georgi Kostadinov scoorde nog wel tegen, maar zijn rake inzet kwam te laat.



Zweden en Frankrijk gaan aan kop met dertien punten, waar Nederland derde is met tien. Bulgarije (negen), Wit-Rusland (vijf) en Luxemburg (één) maken de stand compleet.