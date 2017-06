Oranje boekt simpele zege na moeizame start

Het Nederlands elftal heeft vrijdagavond gedaan wat het moest doen. In De Kuip werd de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg omgezet in een 5-0 overwinning.



Oranje worstelde in de uitwedstrijd nog behoorlijk met Luxemburg (1-3). In dat duel gaf Memphis Depay de doorslag, maar vrijdagavond waren het de routiniers die beslissend waren. Een omschakelmoment stelde Arjen Robben na 21 minuten in staat om de ban te breken en Wesley Sneijder wist zijn Oranje-record ruim tien minuten later te bekronen met de 2-0.



Luxemburg speelde bij vlagen brutaal, maar vergat een blunder van doelman Jasper Cillessen af te straffen. Ook de arbitrage was duidelijk niet scherp. Na rust werd Vincent Janssen ten onrechte teruggefloten wegens buitenspel. Even later lukte het de spits opnieuw niet om te scoren, alleen wist Georginio Wijnaldum in de rebound alsnog raak te schieten: 3-0.



Na zeventig minuten kopte Quincy Promes de vierde treffer binnen. Pas na 84 minuten mocht Janssen meedelen in de vreugde. De spits van Tottenham Hotspur werd gevloerd door de doelman van Luxemburg en profiteerde zelf dankbaar door vanaf elf meter de 5-0 binnen te schieten.



Scoreverloop:[/b]

1-0 (21') Arjen Robben

2-0 (34') Wesley Sneijder

3-0 (62') Georginio Wijnaldum

4-0 (70') Quincy Promes

5-0 (84') Vincent Janssen (strafschop)