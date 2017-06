Galatasaray duidelijk over toekomst begeerde Sneijder

Wesley Sneijder komt eigenlijk iedere transferperiode wel ter sprake in de wandelgangen. Ook deze zomer is het weer raak, want zowel Sevilla als Valencia zou hem willen inlijven. Galatasaray ziet dat echter niet zitten.



In gesprek met Sporx gaat voorzitter Dursun Özbek in op de geruchten rond Sneijder. Wesley is voor ons een hele belangrijke speler", zo opent hij. "We hebben momenteel geen biedingen voor hem ontvangen. Hij heeft bij ons nog een contract tot de zomer van 2018 en als het aan ons ligt blijft hij gewoon bij Galatasaray."



Sneijder kan nu nog een transfersom opleveren, maar de club uit Istanbul ziet zijn vertrek dus niet zitten. Dat is wel een risico. Naar verluidt wil de oud-Ajacied zelf namelijk niet verlengen en dus dreigt hij in 2018 gratis de deur uit te wandelen.



Ook Zenit Sint-Petersburg is genoemd als optie.