Teamgenoot doet opvallende onthulling over Totti

Scoren in je afscheidswedstrijd is voor veel voetballers een droom, maar Francesco Totti is ook in deze eigenzinnig. Dat blijkt uit een onthulling van teamgenoot Juan Jesus,.



Totti (40) had in zijn afscheidswedstrijd bewust een penalty willen missen, mits de situatie dit zou toelaten. "Als de kans zich had voorgedaan en de wedstrijd min of meer was gespeeld, dan zou hij de bal naar de tifosi knallen. Bij wijze van eerbetoon", zo vertelt de 25-jarige verdediger aan L'Equipe.



Zijn droomscenario kwam echter niet uit. Totti kwam wel in het veld tegen Genoa, maar AS Roma stelde pas in de absolute slotfase het Champions League-ticket veilig. De iconische aanvaller had dus 'gewoon' moeten scoren als de bal voor hem op de stip had gelegen.