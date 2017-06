OFFICIEEL: PSG neemt afscheid van Kluivert

Het avontuur van Patrick Kluivert bij de Franse topclub Paris Saint-Germain is definitief voorbij. Dat meldt het doorgaans goed ingelichte L'Equipe vrijdagochtend.



De voormalig topspits van Ajax, FC Barcelona en het Nederlands elftal begon vorig jaar verrassend aan zijn klus als technisch directeur van de Europese grootmacht. Lang heeft dat avontuur dus niet geduurd. Vorige week werd de 49-jarige Portugees Antero Henrique aangesteld als zogeheten sportief directeur bij de club uit Parijs. PSG zou Kluivert daarna een andere functie hebben aangeboden, maar die heeft hij volgens de eerdergenoemde sportkrant geweigerd.



Volgens de krant heeft hij de medewerkers van PSG donderdag laten weten dat hij vertrekt en daarmee komt er na één seizoen alweer een eind aan zijn dienstverband in Parijs.



Update 21:00 uur

Het vertrek van Kluivert bij PSG is officieel. Via het digitale thuis spreekt de Franse topclub nog wel een bedankje uit. "De club wil Patrick Kluivert bedanken voor zijn altijd getoonde geweldige professionaliteit en we wensen hem alle succes bij de uitdagingen waar hij in de toekomst voor kiest."