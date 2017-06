Advocaat lacht om incident: "Het was niets bijzonders"

In aanloop naar de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg zijn Arjen Robben en Memphis Depay met elkaar gebotst. Bondscoach Dick Advocaat van Oranje maakt zich er niet druk om.



"Het was niets bijzonders. Het is goed dat dit soort dingen gebeurt", zo liet de bondscoach zelfs weten aan de NOS. "Het hoort erbij in de voetballerij. Als het allemaal slap is, is het niet goed. Ze hebben het uitgesproken een wat mij betreft is er niets aan de hand."



Advocaat stelt beide spelers op en ook Wesley Sneijder heeft een basisplaats te pakken. Routine is dus zeker aanwezig. "Robben en Sneijder (beiden 33, red.) zijn allebei fantastische voetballers. Ze weten wat ze moeten doen, aangezien ze al het een en ander meegemaakt hebben in hun loopbaan. Als zij het laten zien, gaat de de rest daar wel in mee. Voor mij is het een heel logische opstelling."



Tegen Luxemburg wil hij het nodige zien van Oranje. "We hebben genoeg kwaliteit om het WK te halen. Dat geloof en die uitstraling moeten we laten zien. We moeten zorgen dat het publiek zo snel mogelijk achter ons komt te staan. We moeten inzet tonen, duels winnen en de strijd aangaan. We moeten Luxemburg vanaf het begin vastzetten."