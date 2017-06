Koeman zwaait oud-PSV'er uit bij Everton

Manager Ronald Koeman stelt bij Everton geen prijs meer op de aanwezigheid van Arouna Koné. De geroutineerde aanvaller (33) heeft een aflopend contract en er komt geen verlenging.



Koné speelde vier jaar voor de club uit Liverpool en kwam tot tien doelpunten in 62 duels. Het afgelopen seizoen groeide uit tot een persoonlijke deceptie, aangezien Koeman hem in competitieverband maar zes keer liet opdraven. Een langer verblijf lag dan ook niet in de lijn der verwachting.



Koné maakte in Nederland faam door bijna dertig Eredivisie-goals te maken in het tenue van Roda JC. Een overgang naar Ajax ketste af, maar in 2005 transfereerde hij alsnog naar PSV. In Eindhoven werd hij twee seizoenen op rij landskampioen.





📋 | #EFC confirm Arouna Kone & Conor McAleny are set to leave as Club submits retained list to @premierleague.



👉🏼 https://t.co/8rSJxqQBrv pic.twitter.com/ggEhFAw2M6 — Everton (@Everton) June 9, 2017