Burgemeester Groningen dubt over komst Everton

Er is ophef ontstaan rond de oefenwedstrijd tussen FC Groningen en Everton. Op 22 juli zouden beide clubs tegenover elkaar komen te staan, maar burgemeester Peter den Oudsten overweegt deze te verbieden na eerdere rellen in de stad.



Everton zou circa achthonderd supporters meenemen en niet de eerder voorspelde 75. "Ik hoop dat het licht uiteindelijk op groen gaat", laat Groningen-directeur Hans Nijland weten aan RTV Noord. Uiteindelijk beslist de burgemeester. "Hij heeft met de politie overlegd, maar ook heel goed naar ons geluisterd. Ik heb zelf vandaag nog contact gehad met Everton en de politie in Liverpool. Die willen ook een mooie voetbalmiddag hebben."



Nijland noemt het onzin dat FC Groningen geen controle heeft over de eigen supporters. "Ik denk dat als we terugkijken op de afgelopen jaren, de supporters een compliment verdienen." In zijn optiek is uitwijken naar een andere locatie in ieder geval géén optie. "Er wordt in het Noordlease Stadion gespeeld, anders niet."