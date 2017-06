'Geen concrete interesse voor transfervrije Lamprou'

Kostas Lamprou beleefde een sterk seizoen onder de lat van Willem II, maar die wetenschap in combinatie met zijn transfervrije status is niet voldoende om clubs wakker te schrikken. Het is namelijk nog erg rustig rond de Griekse sluitpost.



Lamprou laat aan het Brabants Dagblad weten dat er weinig gaande is op de transfermarkt. In eerder stadium werd de oud-Feyenoorder nog gelinkt aan sc Heerenveen, dat vaste waarde Erwin Mulder deze zomer kwijtraakt. Bovendien kennen trainer Jurgen Streppel en zijn keeperstrainer hem nog uit de Tilburgse periode.



Lamprou kwam sinds 2014 uit voor Willem II. De club wilde hem graag behouden, maar beide partijen konden elkaar niet vinden en dus mag hij transfervrij op zoek naar een nieuwe club.