Mido kwam als voetballer twee periodes uit voor Ajax. In Amsterdam bouwde hij een omstreden reputatie op, maar de wederzijdse liefde is niet verdwenen en daarom staat hij open voor een terugkeer.



"Ik ben nu drie jaar coach. Met Zamalek won ik de beker en ik was daar de jongste coach ooit", vertelt de Egyptenaar aan Ajax1.nl. "Ik vind het heel leuk om te trainen en hoop ooit naar Nederland te komen om te trainen. Het zou heel mooi zijn om Ajax te coachen, maar dan moeten ze me wel willen."



Of dat ook zijn doel is? "In de toekomst blijf ik coachen en daar wil ik echt mee door gaan. Het zou leuk zijn om dit ooit in Europa of zelfs Nederland te komen doen." Overigens heeft de oud-spits meer bezigheden. "Naast het coachen, ben ik analist voor BeIN Sports. Ik analyseer de Champions League en Europa League."