FIFA stelt Kuipers aan als scheidsrechter bij WK-finale

Björn Kuipers is door de wereldvoetbalbond FIFA aangesteld als scheidsrechter bij de finale van het wereldkampioenschap onder-20. De finale van het toernooi dat in Zuid-Korea plaatsvindt, gaat tussen Engeland en Venezuela.



Sander van Roekel en Erwin Zeinstra zullen de Nederlandse arbiter bijstaan in de WK-finale, die zondagmiddag om 12:00 uur, Nederlandse tijd, aanvangt. Danny Makkelie fungeert als videoscheidsrechter.



Eerder dit toernooi had de 44-jarige Oldenzaler de leiding over de groepswedstrijd Ecuador-Verenigde Staten (1-1) en het achtstefinaleduel Venezuela-Japan (1-0 n.v.). Afgelopen zomer was Kuipers ook al actief op een internationaal toernooi. Op het EK in Frankrijk leidde Kuipers drie duels: Duitsland-Polen en Kroatië-Spanje in de groepsfase en Frankrijk-IJsland in de kwartfinale.