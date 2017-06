VIDEO: Kampioenschap Feyenoord nu ook te beleven in virtual reality

Wie maar geen genoeg kan krijgen van het kampioenschap, kan alle hoogtepunten rondom de vijftiende landstitel van Feyenoord nu op een unieke manier herbeleven in virtual reality. Dat laat de landskampioen vrijdagmiddag weten via de officiële kanalen. Zowel de kampioenswedstrijd als het feest in De Kuip en de huldiging op de Coolsingel zijn namelijk in beeld gebracht met meerdere 360 graden camera’s.



De beelden van DFFRNT Media zijn hieronder te bekijken!