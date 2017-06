Koning Willem II Stadion verandert waarschijnlijk van eigenaar

Het college van Tilburg wil het Koning Willem II stadion verkopen aan voetbalclub Willem II. Afspraken hierover zijn in een intentieovereenkomst met de club vastgelegd. Willem II zal investeren in de modernisering en de veiligheid van het stadion. Dat meldt de Eredivisionist vrijdagmiddag via de officiële kanalen.



De gemeente is bereid (beperkt) bij te dragen in de veiligheidsvoorzieningen. Om het stadion weer up-to-date te krijgen, is een geschatte investering van 13 miljoen euro nodig. Aanleiding voor de overeenkomst is een motie vanuit de gemeenteraad waarin met name wordt gesproken over de veiligheid in het stadion.



Algemeen directeur Berry van Gool is blij met de overeenkomst. "Het stadion is verouderd en heeft een opknapbeurt zeker nodig. Een verbouwing leidt tot een hogere veiligheid en een betere stadionbeleving van onze supporters, sponsoren en overige bezoekers. Daarnaast is een modernisering van het stadion nodig om niet achterop te raken op andere Eredivisie-stadions. Er moet nog veel huiswerk gedaan worden, maar we zijn uiteraard erg blij met deze intentieovereenkomst", aldus Van Gool.