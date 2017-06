'FC Utrecht richt pijlen op voormalig Twente-ster'

FC Utrecht hoopt zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de UEFA Europa League en dus zal er deze zomer nog flink wat versterking bij moeten komen. De Domstedelingen zijn in die zoektocht uitgekomen bij een oude Eredivisie-bekende.



Volgens FNPFrance zou de nummer vier van het afgelopen seizoen namelijk wel oren hebben naar de komst van Douglas Franco Texeira. De Braziliaan, die ook over de Nederlandse nationaliteit beschikt, speelde tussen 2007 en 2013 bij FC Twente.



De Eredivisionist zal in de strijd om de verdediger, die momenteel onder contract staat bij Sporting, wel nog een andere club af moeten troeven. Ook het Franse Angers zou Douglas namelijk willen inlijven. Douglas ligt nog tot de zomer van 2019 vast in Portugal.