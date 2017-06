'De Boer in gesprek over fraai Premier League-avontuur'

Voormalig Ajax-trainer Frank de Boer is sinds zijn ontslag bij Internazionale nog altijd clubloos, maar mogelijk komt daar binnenkort verandering in. Er lonkt namelijk een avontuur in de Premier League. Sky Sports meldt vrijdagmiddag dat de oefenmeester in gesprek is met Crystal Palace.



De Premier League-club is op zoek naar een nieuwe coach na het vertrek van Sam Allardyce. Crystal Palace eindigde als nummer veertien in de Engelse competitie en hoopt komend seizoen hogere ogen te gooien. Mocht De Boer bij de club aan de slag gaan, dan treft hij daar Patrick van Aanholt.





BREAKING: Frank de Boer in talks with @CPFC over vacant manager's job - Sky sources. #SSNHQ pic.twitter.com/gmvFKPwUp3 — Sky Sports News HQ (@SkySportsNewsHQ) 9 juni 2017