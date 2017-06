'FC Twente verhuurt verdediger na contractverlenging'

FC Twente heeft het aflopende contract van Vincent Schmidt met een jaar verlengd. De vleugelverdediger heeft in Enschede bijgetekend tot medio 2018, met een optie voor nog een seizoen. De 21-jarige linksback is komend seizoen echter niet in de Grolsch Veste te bewonderen.



TC/Tubantia meldt vrijdagochtend immers dat Schmidt het komende seizoen zo goed als zeker op huurbasis uitkomt voor het Deense Vendsyssel FF. De Tukkers verhuren hem aan die club, zodat hij ervaring kan opdoen. Vendsyssel eindigde in de Deense tweede divisie als runner-up, maar liep promotie naar het hoogste niveau mis door in de play-offs van AC Horsens te verliezen.



FC Twente deed al eerder zaken met de Deense club: tijdens de voorbije winterse transferperiode werd de Ghanese middenvelder Shadrach Eghan tijdelijk bij de club in Jutland gestald. De transfervrije Eghan keert echter niet terug in Enschede. Zijn contract bij FC Twente loopt af en hij moet op zoek naar een nieuwe werkgever.