TRANSFERUURTJE: Sneijder, Lozano, Ronaldo, Sánchez en Vilhena

De laatste transfergeruchten en -nieuwtjes lees je elke dag op SoccerNews.nl. In de rubriek 'Transferuurtje' verzamelt de redactie de meest interessante en bizarre transferberichten in een handig overzicht.



Nederland:

Centrumverdediger Davinson Sánchez van Ajax is heel erg gewild op de transfermarkt en is daarom misschien wel op weg naar een overstap richting de Europese top. Hij wordt gevolgd door teams als FC Barcelona en Chelsea, die minimaal 25 miljoen euro voor hem willen betalen. Paris Saint-Germain hoort daar niet bij. De Fransen hebben een nieuwe technisch directeur aangesteld, Antero Henrique, die Patrick Kluivert vervangt. De Portugees was eerder werkzaam bij FC Porto en kocht daar spelers als James Rodriguez en Falcao, doorslaande successen. Volgens de Franse media kwam hij onlangs op het kantoortje van trainer Unai Emery van de Ligue 1-topclub met een transfersuggestie: Sánchez van Eredivisie-club Ajax, de Spaanse hoofdcoach bedankte echter: hij wil de Colombiaan absoluut niet hebben.





Mogen we de Italiaanse media geloven, dan is de Serie A-ploeg SS Lazio momenteel druk bezig in Nederland. De werkgever van onder meer Stefan de Vrij en Wesley Hoedt wil sowieso een middenvelder aan de selectie toevoegen door het naderende vertrek van Lucas Biglia. En Lazio zou veel liever met Feyenoord onderhandelen dan met Ajax. Il Tempo schrijft dat aanvoerder Davy Klaassen van de Amsterdammers aanvankelijk in beeld was in de Italiaanse hoofdstad Rome, maar de nummer twee van de Eredivisie vraagt een bedrag van 25 miljoen euro voor de Oranje-international. Dat kan Lazio niet betalen en dus zijn de Italianen overgeschakeld op plan B, een speler van landskampioen Feyenoord. Volgens de Italiaanse media verlangt technisch directeur Martin van Geel ongeveer tien miljoen euro voor Tonny Vilhena, en dat is wel te betalen voor Lazio.



De Mexicaanse media melden momenteel groot dat vleugelspits Hirving Lozano de aankomende twee seizoenen voor PSV speelt. De buitenspeler zou voor twintig miljoen euro gekocht worden door Manchester City, dat hem daarna stalt in Eindhoven. In het Philips Stadion weet men echter van niets. Eerder toonde Lozano zich al verbaasd. "Ik heb er pas van gehoord toen ik er een vraag over kreeg. Mij is niets verteld. Ik moet nu rustig blijven en met de directeuren van Pachuca spreken. Natuurlijk zou ik daar blij mee zijn. Het zijn geweldige teams en zo'n transfer zou heel belangrijk voor me zijn." Journalist Jeroen Kapteijns van De Telegraaf heeft navraag gedaan bij technisch manager Marcel Brands van PSV. Die ontkent dat er al een deal bereikt is met Pachuca en City.



Buitenland:

Het begint er meer en meer op te lijken dat middenvelder Wesley Sneijder in de aankomende zomertransferwindow daadwerkelijk gaat vertrekken bij zijn Turkse werkgever Galatasaray. De media in Turkije schrijven op vrijdagmorgen dat er in huize Sneijder alleen nog geruzied wordt over de bestemming: Yolanthe en de Oranje-speler zouden het totaal niet eens zijn. Naar verluidt heeft de zaakwaarnemer van de kleine middenvelder een concreet aanbod ontvangen van het Russische Zenit Sint-Petersburg. Dat team kan voldoen aan de financiële wensen van Sneijder en wil bovendien ongeveer zes miljoen euro betalen aan Galatasaray. Een uitstekende oplossing, ware het niet dat Yolanthe niet zoveel voelt voor Rusland als bestemming, aldus Sporx. De vrouw van Sneijder wil veel liever naar de Verenigde Staten verhuizen.





Cristiano Ronaldo is momenteel toch wel de beste voetballer ter wereld, de succesvolste in ieder geval. Hij won het Europees kampioenschap met Portugal en pakte de Spaanse competitie én de Champions League met Real Madrid. Er zou echter een bod van 200 miljoen euro binnengekomen zijn bij De Koninklijke voor Ronaldo. De Spaanse krant AS schrijft dat vermogende Chinezen ver willen gaan voor de handtekening van Ronaldo. Een nog onbekende ploeg uit de Super League zou maar liefst 200 miljoen euro overhebben voor de diensten van de Portugese superster. De technisch directeur van de desbetreffende club zou zich al in Madrid bevinden om te onderhandelen met Ronaldo, die 120 miljoen euro per jaar kan verdienen in het Verre Oosten.