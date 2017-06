'Sneijder kan opeens naar Spanje transfereren'

Elk jaar weer staat middenvelder Wesley Sneijder in het middelpunt van de belangstelling in de diverse transferbulletins. Zo ook nu weer, want de Oranje-international wordt gelinkt aan een vertrek bij zijn werkgever Galatasaray. Hij zou nu zelfs naar de Spaanse Primera División kunnen transfereren.



Eerder waren vooral Zenit Sint-Petersburg en de Amerikaanse Major League Soccer in beeld, waarbij Sneijder ging voor Rusland, maar Yolanthe liever naar de Verenigde Staten zou willen verhuizen. Mogelijk dient de oplossing zich al aan: er zijn twee Spaanse clubs die Sneijder willen hebben, aldus het medium Diario Gol. Valencia en Sevilla zouden wel zaken willen doen met Galatasaray, dat niet onwelwillend tegenover een vertrek van Sneijder staat.



De kleine middenvelder heeft een alleraardigst seizoen achter de rug in de Turkse competitie, maar drukt ongelooflijk zwaar op de begroting van Cim Bom met zijn miljoenensalaris. Bovendien is Sneijder natuurlijk al aardig op leeftijd en zou Galatasaray nu nog wat aan hem kunnen verdienen. Eerder stond de oud-Ajacied onder contract in Spanje bij Real Madrid, dat hem vervolgens aan Internazionale verkocht.