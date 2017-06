'Drie Vitesse-spelers zéér gewild op transfermarkt'

De Eredivisie-club Vitesse heeft een alleraardigst jaar achter de rug: de Arnhemmer hebben immers een prijs gewonnen, de KNVB-beker. Dit betekent gelijk wel dat een aantal spelers van de ploeg van trainer Henk Fraser flink in trek zijn op de transfermarkt, dat weet de leiding van Vitesse ook wel.



Algemeen directeur Joost de Wit vertelt in gesprek met de Gelderlander: "De cijfers zien er zoveel rooskleuriger uit dan in 2013 én we hebben voor het eerst in ons bestaan een grote prijs in Nederland gewonnen. De kosten drukken en toch presteren, het is dus wel degelijk mogelijk. Daar ben ik persoonlijk best trots op."



Vitesse gaat nu niet met geld smijten. "We moeten nog altijd slim opereren. Het salarisplafond is in de afgelopen vier jaar omlaag gegaan. Dat staat. Maar we blijven transfervrije spelers halen, leggen de nadruk op onze opleiding en we huren ook komend seizoen bij Chelsea. Daarover worden nu gesprekken gevoerd." Voetballers als Ricky van Wolfswinkel, Milot Rashica en Marvelous Nakamba zijn erg populair, maar zullen niet zomaar vertrekken. "We hebben een goede onderhandelingspositie. Bij transfers zetten wij met recht hoog in."