"Iedereen zei: Wesley gaat te vroeg, ik heb het gelezen"

Centrumverdediger Wesley Hoedt ging op zeer jonge leeftijd al van AZ naar SS Lazio. Veel voetbalkenners vonden het veel te vroeg voor de stopper om een transfer te maken naar de Italiaanse Serie A, maar Hoedt zelf hield voet bij stuk. En in een interview met de Volkskrant haalt hij zijn gelijk.



Hoedt zegt namelijk: "Iedereen zei: Wesley gaat te vroeg. Ik heb het allemaal gehoord en gelezen. Maar ik was geen 16. Ik was 21. Mijn trots heeft me zover gebracht. Ik ben extravert, heb het hart op de tong. Dat kan mijn valkuil zijn, maar ook mijn kracht. Als je iets uitspreekt, leg je jezelf de druk op om het te halen." Om te leren kijkt de Nederlander vaak naar Juventus. "Daar staan echt de meesters achterin. In Italië is daar superveel respect voor. Giorgio Chiellini wordt aanbeden. In Nederland zeggen ze: wat een schopper."



In zijn vrije tijd doet Hoedt samen met Stefan de Vrij aan bikram-yoga. Bovendien werken de twee met Fitlight, een trainingssysteem waarbij oplichtende lampen moeten worden aangetikt of gevolgd. "Goed voor je wendbaarheid, reactievermogen en coördinatie. Oudere spelers noemen ons gekscherend uitslovers. Maar wij hebben er baat bij. Ik loop nu echt veel mooier dan toen ik nog in Nederland speelde."