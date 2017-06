'Opstelling Oranje: Advocaat kiest deze namen'

Het Nederlands elftal heeft twee gewonnen oefenwedstrijden achter de rug: tegen Marokko en Ivoorkust. Bij beide duels zat Fred Grim op de bank als eindverantwoordelijke, maar nu zijn Dick Advocaat en Ruud Gullit ook daadwerkelijk aan gesloten. Luxemburg dient verslagen te worden in de WK-kwalificatiereeks om uitzicht te houden op 'Rusland'.



Vleugelspits Memphis Depay van het Franse Olympique Lyon begint op de bank tegen de Luxemburgers, zo weet De Telegraaf te melden op vrijdagmorgen. De buitenspeler stond nog in de basis tegen Ivoorkust en scoorde twee keer, maar zorgde ook voor wat irritatie door verongelijkt te reageren nadat aanvoerder Arjen Robben hem over het hoofd zag. Advocaat: "Ruud Gullit heeft er met hem over gesproken en ik heb het hem gezegd. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat dat goed gaat komen."



Ook Ajacied Matthijs de Ligt staat niet in de basis. Advocaat kiest voor routine, voor zover dat mogelijk is bij het Nederlands elftal. Hij stelt Wesley Hoedt en Stefan de Vrij op, het verdedigingsduo van het Italiaanse SS Lazio, dat op elkaar ingespeeld is. Quincy Promes begint linksvoor en krijgt dus de voorkeur boven de eerdergenoemde Depay.



Opstelling Oranje volgens De Telegraaf: Cillessen; Veltman, De Vrij, Hoedt, Blind; Wijnaldum, Strootman, Sneijder; Robben, Janssen, Promes.