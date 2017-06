'Lazio blij met Nederlandse invloed: nóg meer opties'

SS Lazio overweegt opnieuw een Nederlander toe te voegen aan de selectie. Maar liefst vier Oranje-internationals komen in aanmerking voor een plek op het Romeinse middenveld, zo meldt de Italiaanse sportkrant Leggo.



Ajax-aanvoerder Davy Klaassen is al meermaals genoemd bij SS Lazio. De middenvelder zou zo'n vijftien miljoen euro moeten kosten, al zijn er ook berichten dat zijn prijskaartje hoger is. Een Bundesliga-club zou hem eveneens in de gaten houden en naar verluidt zijn er meer opties, zoals ook aartsrivaal AS Roma en Everton.



Feyenoord-middenvelder Tonny Vilhena zou ook op de shortlist prijken. Volgens de krant zou zijn prijskaartje zeker tien miljoen euro bedragen. Het is twijfelachtig of dat klopt, aangezien hij een belangrijke factor in de ploeg is en net zijn contract heeft opengebroken.



Ook de gedegradeerde Marten de Roon (Middlesbrough) en Jordy Clasie (Southampton) worden genoemd.

