Feyenoorder kijkt naar Ajax: "Je leest het op Twitter"

Feyenoord is al enkele weken klaar, maar Jens Toornstra is nog altijd niet op vakantie. De middenvelder is immers met Oranje in voorbereiding op de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg.



"Nog even doorbikkelen", zo laat de multifunctionele Feyenoorder optekenen voor de camera van Voetbal Inside. "Er komt nu een wedstrijd aan die er omdraait, dus ik ben heel blij dat ik er bijzit. Vast Luxemburg moet je normaal gesproken gewoon winnen."



Toornstra volgt ondertussen ook de ontwikkelingen bij Ajax, waar trainer Peter Bosz afscheid heeft genomen. "Je leest het op Twitter en ziet het op het nieuws. Maar wat moet ik ermee? Het is niet zo dat we daarom lachend kampioen worden, zo makkelijk is dat niet. We weten het volgend jaar, maar ik hoop dat Feyenoord kampioen wordt."