Southampton doet er alles aan om Oranje-international Virgil van Dijk uit de klauwen te houden van een Engelse topclub. De spanning blijft oplopen en dat is ook te merken bij zijn oud-werkgever FC Groningen.



"Natuurlijk houden wij de ontwikkelingen rond Virgil nauwlettend in de gaten", stelt Groningen-directeur Hans Nijland in het Dagblad van het Noorden. "Ik zou liegen als ik zeg dat wij niet benieuwd zijn naar de financiële gevolgen voor ons. Maar ik vind het sportieve plaatje eveneens belangrijk."



Van Dijk brak door in Groningen en verhuisde via Celtic naar Southampton. Nijland sprak Van Dijk ongeveer een jaar geleden nog. "Een heel toegankelijke jongen. Nog altijd. Hij heeft het in zijn eerste jaar bij FC Groningen behoorlijk lastig gehad. Maar hij heeft keihard gewerkt en een route uitgestippeld naar de top."



"Dat hij daar nu daadwerkelijk lijkt te komen, is allereerst geweldig voor Virgil zelf. En wij wachten rustig af of er nog iets voor ons in het vat zit. Meer kunnen we niet doen", aldus Nijland.