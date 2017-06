Damien Hertog verruilt de jeugdopleiding van Feyenoord deze zomer voor de hoofdmacht van APOEL Nicosia. De Rotterdammer (42) gaat Mario Been assisteren op Cyprus.



Hertog toont zich in gesprek met RTV Rijnmond dankbaar richting Feyenoord. "Ik heb zelf als speler de jeugdopleiding doorlopen en mocht daar zeven jaar geleden terugkomen. Destijds werd ik door Stanley Brard teruggehaald naar de opleiding. Ik heb veel mooi werk mogen verrichten."



De oud-voetballer noemt het 'een hele mooie periode'. "Ik haalde voornamelijk voldoening uit de jeugdspelers die doorbraken bij het eerste elftal. Dat zijn veel spelers geweest, zoals Rick Karsdorp, Terence Kongolo, Sven van Beek en Tonny Vilhena. Dat geeft voldoening en maakt mij trots. Het maakte het ook moeilijk om te vertrekken."



Hertog is zijn clubliefde niet verloren. "Feyenoord is mijn club en dat zal ook niet veranderen." Toch vertrekt hij er dus. "Het is een ambitie om ooit hoofdtrainer te worden. Vandaar ook de overweging om nu een vervolgstap te maken."