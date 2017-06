'Zidane weet het zeker en legt verzoek neer bij Real'

Coach Zinedine Zidane van Real Madrid heeft bij de clubleiding een duidelijk verzoek neergelegd. AS Monaco-aanvaller Kylian Mbappé moet dé zomeraanwinst worden, zo meldt Don Balon.



Real Madrid is al nadrukkelijk gelinkt aan de tienersensatie en zou zelfs al 135 miljoen euro ter sprake hebben gebracht. Naar verluidt wil de Fransman zelf nog geen transfer maken, maar die berichtgeving interesseert zijn landgenoot Zidane niet. Mbappé moet en zal wat hem betreft naar het Bernabéu verhuizen.



De Madrilenen hebben in Karim Benzema nóg een Fransman rondlopen. Laatstgenoemde is al meermaals gelinkt aan een vertrek, maar Zidane zou hem volgend seizoen graag aan Mbappé willen koppelen met Cristiano Ronaldo als derde aanvaller. Dat zou einde verhaal betekenen voor Gareth Bale, al lijkt de geschetste rolverdeling niet ideaal.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

