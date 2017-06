Waar zijn oud-club VfL Wolfsburg zich ternauwernood in de Bundesliga handhaafde, daar draaide Bas Dost een absoluut topseizoen door er 34 te maken namens Sporting Portugal. In de strijd om de Gouden Schoen wist alleen Lionel Messi van FC Barcelona vaker te scoren.



"Ik stond een poosje op hem voor, maar toen het spannend werd scoorde hij ineens elke week minimaal twee keer. Tja, het is en blijft Messi", zo toont Dost zich bescheiden in gesprek met ELF Voetbal. "In het begin heb ik daar helemaal niet naar gekeken, maar op den duur werp je toch af en toe een blik op dat lijstje."



Dost deed een ultieme poging. "Als je dan ziet waar ik uiteindelijk geëindigd ben, op de tweede plek, met een heel mooi aantal doelpunten, dan kan ik daar trots op zijn." Hij vervolgt: "Geen idee trouwens of hij (Messi, red.) het ook als een strijd tussen ons tweeën heeft beschouwd. Ik denk eerlijk gezegd dat de naam Bas Dost hem weinig zegt."