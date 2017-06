'Chelsea-leiding niet blij na onthullingen rond Costa'

Centrumspits Diego Costa is in de regel toch een belangrijke spits voor zijn werkgever Chelsea. Het lijkt er echter op dat de geboren Braziliaan gaat vertrekken bij de landskampioen van de Premier League. In de Engelse media geeft hij daar tekst en uitleg over: zijn relatie met trainer Antonio Conte is erg slecht.



De international van Spanje vertelt: "Conte heeft mij een bericht gestuurd en daarin aangegeven dat ik niet voorkom in de plannen die hij met Chelsea heeft. Mijn relatie met hem was dit seizoen niet goed. Het is jammer, maar het is niet anders." Costa scoorde in het afgelopen seizoen twintig doelpunten in 35 officiële duels, maar na de winterstop liep het iets minder vlot bij de goalgetter.



In de winterstop was Costa nog bezig met Atlético Madrid, maar dat heeft nu een transferverbod opgelegd gekregen. "Dat zal dus lastig worden. Vijf maanden niet spelen? Ik weet het niet, dat is ingewikkeld. Er komt een WK voetbal aan, dus daar moet ik ook aan denken. Maar mensen weten dat ik van Atlético houd, en dat ik graag in Madrid woon."



Update 20:44 uur

Het besluit van manager Antonio Conte en de daaropvolgende uitlatingen van Costa zijn slecht ontvangen bij de leiding van Chelsea. Het wereldkundig maken van deze situatie verslapt immers de onderhandelingspositie, aangezien geïnteresseerde clubs weten dat de Londenaren van hem af willen. Volgens The Daily Mail vreest het bestuur hierdoor een miljoenenbedrag mis te lopen.