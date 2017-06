Ajax-icoon: "Of hij klaar is om hoofdtrainer te worden?"

Sjaak Swart heeft dit seizoen genoten van Jong Ajax, maar volgens de oud-voetballer is het mogelijk doorschuiven van Marcel Keizer een groot risico. Wat hem betreft moet de clubleiding hier ontzettend goed over nadenken.



Swart baalt in eerste instantie van het afscheid van Peter Bosz. "Het is gewoon jammer. Ook voor die jonge gasten en voor Huntelaar. Ik weet niet wat er gaat gebeuren nu", zo laat hij weten aan De Telegraaf. Zelf pleit hij wel voor Keizer bij Ajax 1. "Die heeft met die jonge jongens gewerkt, weet hoe het gaat. Ik heb hele goede wedstrijden gezien bij het tweede."



"Of hij klaar is om hoofdtrainer te worden? Dat is toch wat anders. Als Ajax een of twee keer verliest, is iedereen in paniek. Hij komt er net bij en dan krijg je toch een verhaal dat je er niet in past. Bij Ajax moet je er meteen staan", aldus Swart. "Er moet iemand bijkomen die ook wel een reputatie bij Ajax heeft gehad. Iemand die weet hoe het spel is, dat is belangrijk."



De iconische oud-Ajacied noemt ook een paar namen. "Arveladze, Olsen, Laudrup en Seedorf. Dat zijn een paar namen die ook als speler goed waren bij Ajax. Ze weten precies hoe het spel werkt en voor die jonge jongens is dat echt belangrijk."