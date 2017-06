Groningen-flop slaat terug: "Nooit echt begonnen"

Alexander Sörloth verruilt FC Groningen deze zomer voor het Deense FC Midtjylland. De Noorse spits kon niet imponeren bij de eredivisionist, maar naar eigen zeggen is het beeld een stuk genuanceerder.



"Vijf doelpunten in bijna 38 wedstrijden. Dat zijn geen getallen die je wilt, maar het is moeilijk om te scoren wanneer je speeltijd wisselt", zo laat Sörloth weten aan Adressa. "Ik was ongelukkig. De trainer (Erwin van de Looi, red.) die me haalde werd vervangen en hij (Ernest Faber, red.) haalde een eigen spits."



De Noor vervolgt: "Hij switchte ook naar 4-4-2, waar ik het aanspeelpunt moest zijn. Ik heb niet het vertrouwen gekregen wat ik nodig had. Ik ben nooit echt begonnen. Het waren enkel ups en downs." Ook clubs uit Italië, Zweden en zijn geboorteland toonden interesse.