Wijnaldum blikt terug: "Niet altijd even blij met hem"

Liverpool-middenvelder Georginio Wijnaldum lijkt af te stevenen op een basisplaats bij Oranje. De international voelt het vertrouwen van bondscoach Dick Advocaat.



Wijnaldum denkt dat zijn achtergrond een voordeel is. "Ik heb een jaar met hem gewerkt bij PSV dus ik denk dat hij me wel goed kent", zo laat de middenvelder weten in gesprek met de NOS. In het desbetreffende seizoen 2012-2013 kwam hij tot veertien goals, maar af en toe moest hij ook als rechtsbuiten spelen.



De middenvelder van Liverpool beaamt dat hij moeite had met zijn toenmalige rol. "Ik was niet altijd even blij met hem toen, maar als assistent is hij me goed bevallen. Hopelijk gaat de samenwerking lang door, dat betekent dat het goed gaat."