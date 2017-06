Ajax kiest Talent van de Toekomst: "Dat is niet mis"

Justin Kluivert is donderdagavond door Ajax uitgeroepen tot Talent van de Toekomst. De achttienjarige aanvaller ontving de prijs op de jaarlijkse Schalenavond van de Amsterdamse club.



Ajax kiest jaarlijks het grootste talent uit de eigen opleiding. Eerder werden deze prijs gewonnen door onder meer Wesley Sneijder, Daley Blind, Christian Eriksen alsmede teamgenoten Davy Klaassen, Donny van de Beek en Matthijs de Ligt. "Als je ziet in wat voor rijtje ik terechtkom, dat is niet mis", glundert de buitenspeler op de clubwebsite.



"Ik ben er heel blij mee, het is een waardering voor dit seizoen. Geweldig als je al die namen hoort en dat je in dat rijtje komt", aldus de zoon van Patrick Kluivert, die na de zomer wil doorstoten. "Volgend seizoen wil ik een vaste basisplek afdwingen en daarmee belangrijk zijn voor de club. Het doet me goed om zoveel complimenten te krijgen. Daar krijg je zelfvertrouwen van en daardoor ga je met meer lef spelen. Dat is alleen maar goed."





