Ajax maakt financiële keuzes: "Dat is ons meer waard"

Ajax heeft dit seizoen een goede indruk gemaakt in Europa. Dat levert een mooie financiële plus op, maar in verhouding tot de toplanden blijft het een schril contrast en dus moet er creatief gewerkt worden.



"De nummer laatst in de Premier League krijgt rond de 130 miljoen", stelt commercieel directeur Menno Geelen van Ajax in het radioprogramma In de BV Sport. "De rek ligt voor ons in de sponsoring. We willen niet groeien in de recettes. We willen de kaartprijs laag houden. Een vol stadion is het leukste. Dat is ons meer waard dan veel geld vragen en een halfvol stadion hebben."



Zo kijken de Amsterdammers onder meer naar de Aziatische markt. "Nederlandse sponsors denken maatschappelijk, in Azië willen ze vooral laten zien dat ze een betrouwbaar merk zijn door de koppeling aan Ajax. Het aanzien van Ajax in China is heel groot, dat komt vooral nog door de successen in de jaren zeventig. Sponsoring van Ajax is een enorme meerwaarde voor bedrijven daar en daar plukken wij de vruchten van."



De toekomst op de beurs is nog onduidelijk. "Of we van de beurs afgaan, moet je aan collega Jeroen Slop (financieel directeur, red.) vragen."