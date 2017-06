Zware periode voor voormalig Ajacied Milik

Arek Milik heeft moeilijke tijden gekend bij Napoli. De spits verliet Ajax om in Italië een nieuwe carrière op te bouwen, maar zag dat in het eerste seizoen flink mislukken door een zeer zware blessure. Nog altijd hersteld Milik naar eigen zeggen van de kniekwetsuur.



"Ik wil herstellen en het nieuwe seizoen bij Napoli beginnen zoals mijn eerste seizoen", zo gaf de Poolse spits te kennen in Poolse media. Terwijl de aanvalsleider vanaf de zijkant moest toekijken, was er een andere voormalig Eredivisie-speler die zich ontpopte tot sterkhouder: Dries Mertens.



"Hij deed het goed en pakte zijn kans toen ik geblesseerd was. Voor mij was het moeilijk om er naast te staan, maar het team deed het goed en Mertens scoorde meer dan dertig goals", aldus de woorden van Milik