Advocaat verklapt alvast drie basisspelers bij Oranje

Dick Advocaat heeft het weer voor het zeggen bij het Nederlands elftal, dat het vrijdagavond opneemt tegen Luxemburg. Donderdagmiddag trainde Oranje voor het laatst en na afloop verklapte de bondscoach alvast drie basisplaatsen.



Zoals verwacht vormen Stefan de Vrij en Wesley Hoedt het centrale duo. "Ik heb altijd in het centrum graag een links- en rechtspoot", aldus Advocaat over zijn centrumverdedigers. Ook gaf hij aan dat Wesley Sneijder een basisplaats zou hebben tegen Luxemburg. Niet hangend op links, maar centraal op het middenveld.



Advocaat zei ook dat de spelers zich niet meer mogen verschuilen. "Dat heb ik de spelers ook voorgehouden. Er zijn geen excuses meer. Er is kwaliteit genoeg aanwezig nu", aldus de bondscoach tijdens zijn persconferentie.