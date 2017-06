Officieel: PEC contracteert transfervrije Heerenveen-middenvelder

PEC Zwolle heeft een overeenstemming bereikt met Younes Namli. De 22-jarige middenvelder komt transfervrij over van sc Heerenveen en tekent een contract voor drie seizoenen in Zwolle. Dat meldt de club donderdagmiddag via de officiële kanalen.



Gerard Nijkamp, technisch directeur van PEC Zwolle, reageert op de clubwebsite: "Met Younes halen we een talentvolle speler binnen, die bij Heerenveen ondanks zijn jonge leeftijd al ervaring heeft opgedaan in de Eredivisie. Hij is een offensief ingestelde middenvelder en kan op meerdere posities uit de voeten. We volgden hem al langer en zijn dan ook erg blij met zijn komst."



De multifunctionele Deen kon rekenen op interesse uit binnen- en buitenland, maar kiest met PEC Zwolle dus voor een langer verblijf in de Eredivisie.