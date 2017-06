Vitesse eist meer Johan Cruijff Schaal-tickets: 'Dat kan niet'

Vitesse heeft bij de KNVB een verzoek neergelegd om meer tickets te krijgen voor de Johan Cruijff Schaal. De bekerwinnaar kreeg eerder van de voetbalbond te horen dat er slechts 1200 kaarten beschikbaar zijn voor supporters uit Arnhem, maar gaat daar niet mee akkoord.



De wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal werd de afgelopen jaren altijd in de ArenA afgewerkt, maar dat kwam de bezoekersaantallen niet ten goede. Daarom heeft de KNVB besloten dat de wedstrijd met ingang van komend seizoen in het stadion van de landskampioen gespeeld wordt. Gevolg is dat de Vitesse-fans alleen in het uitvak van Feyenoord mogen plaatsnemen.



"De Johan Cruijff Schaal is na de landstitel en de beker de derde prijs in het Nederlandse voetbal. Het kan niet zo zijn dat er nu alleen een feest wordt georganiseerd voor de kampioen", aldus Vitesse-directeur Joost de Wit in gesprek met De Gelderlander. "Het is voor ons een historische, grote wedstrijd." De Wit heeft bij de KNVB gevraagd om beduidend meer kaarten. "We wachten nog op antwoord. Wij gaan ervan uit dat er een goede oplossing komt. Deze wedstrijd is in ons aller belang."