Oranje-verdediger klaar voor rentree: "Eigenlijk best bizar"

Het Nederlands elftal speelt vrijdagavond in De Kuip de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg. De kans is groot dat Stefan de Vrij dan voor het eerst in bijna twee jaar tijd aan de aftrap verschijnt. In september 2015, toen Oranje met 3-0 verloor van Turkije, speelde hij zijn laatste interland.



"Mijn laatste interland, bijna twee jaar geleden alweer. Eigenlijk best bizar, ja...", blikt De Vrij terug in gesprek met de NOS. "Het wordt wel weer eens tijd. Ik heb het erg gemist. Als ik hier dan met de jongens ben, heb ik het weer helemaal naar mijn zin."



Oranje dreigt voor de tweede keer op rij een eindtoernooi te missen. De Vrij zag het voor de televisie gebeuren. "Ik heb het goed gevolgd, heb alles gekeken. Het gaat nog niet zoals we willen, maar het kan nog altijd. Daar moeten we op vertrouwen", aldus de speler van Lazio.