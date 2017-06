Officieel: City presenteert speler van 40 miljoen euro

Het Engelse Manchester City had in het afgelopen seizoen de beschikking over de Chileense doelverdediger Claudio Bravo, maar die voldeed niet bepaald onder de lat in het Etihad Stadium. Daarom hebben de Citizens zaken gedaan met het Portugese SL Benfica. De nieuwe keeper van City heet Ederson Moraes.



De Engelsen betalen ongeveer veertig miljoen euro aan Benfica. Op de officiële clubwebsite van City zegt Ederson: "Ik vind alles mooi aan Manchester City. Dit is een geweldige club met fantastische supporters. Ik heb er altijd van gedroomd om in Engeland te spelen en nu komt mijn droom uit. Met Pep Guardiola groeien we verder. Hij zet een team voor de toekomst neer. Volgend seizoen willen we prijzen winnen."



Technisch directeur Txiki Begiristain van de topclub vertelt: "Hij is een van de beste jonge keepers in Europa. Hij is een belangrijke toevoeging aan onze selectie voor het volgend seizoen en de komende jaren. Hij is jong, beschikt over alle kwaliteiten die een topkeeper moet hebben en ik denk dat hij goed in onze selectie past."





Ederson speaks about why he joined Man City in his first interview with CityTV!

Watch đź“˝ https://t.co/sVlSgc1h5g #WelcomeEderson pic.twitter.com/sgxy3ZCcF3 — Manchester City (@ManCity) June 8, 2017