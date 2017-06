'Feyenoord wil liever deze speler dan De Guzman'

Middenvelder Jonathan de Guzman wordt opeens in verband gebracht met zijn oude club Feyenoord. De Nederlander staat nog steeds onder contract bij het Italiaanse Napoli, maar dat probeert hem te lozen, omdat hij totaal niet aan de verwachtingen voldoet. Feyenoord gaat vooralsnog echter voor een andere speler.



Journalist Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad meldt via zijn Twitter-account dat Sofyan Amrabat van FC Utrecht onverminderd de eerste keuze blijft van technisch directeur Martin van Geel. De contractspeler van de Domstedelingen zei eerder al: "Iedereen weet hoe mooi Feyenoord is. Als je die beelden van de huldiging zag, kreeg ook ik kippenvel. Als je in de Kuip speelt, wil je dat ook vaker meemaken. Ooit."



Fabio Parisi, de zaakwaarnemer van De Guzman, liet eerder vandaag weten over de Feyenoord-berichten: "Die geruchten zijn allemaal onzin. Er is geen overeenkomst met de Nederlandse club." Het is echter wel de verwachting dat De Guzman zal vertrekken uit Napels. In het afgelopen seizoen werd hij uitgeleend aan Chievo Verona en daarvoor speelde hij op huurbasis voor Carpi.