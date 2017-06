Piqué explodeert tijdens interview: "Je gaat maar door"

Centrumverdediger Gerard Piqué en de fans van het nationale elftal van Spanje liggen elkaar niet altijd even goed. En dat heeft alles te maken met wat uitlatingen van de stopper over een onafhankelijk Catalonië en Real Madrid. Piqué is nu echter helemaal klaar met vragen van de media daarover en op woensdagavond is het tot een explosie gekomen.



Een journalist van het programma El Chiringuito de Jugones vroeg Piqué vervolgens waarom hij dacht dat hij uitgefloten werd. "Waarom interesseert jullie dat zo ontzettend? Ik snap dat echt niet. Elke keer komt het ter sprake. Waarom praten jullie niet een beetje over voetbal. Waarom? Dat is nu al anderhalf jaar gaande. Waarom is het dan nog nieuws? Je vraagt daar nu al anderhalf jaar naar. En je blijft maar doorgaan. Het is niet belangrijk. Jij maakt het belangrijk."



Piqué is van mening dat de fans van Spanje fluiten door inmenging van de media. "Jullie maken enquetes over mij, of ik wel of niet moet worden uitgefloten. Of dat ik wel of geen applaus moet krijgen. De mensen floten niet meer. Na het EK was dat niet meer het geval. Denk je nou echt dat het over Catalonië gaat? Heb ik mezelf wel eens over een dergelijk onderwerp uitgesproken? Ik heb dit nu al twintig keer uitgelegd."