'Groen licht voor miljoenenbod op Karsdorp'

Vleugelverdediger Rick Karsdorp ondertekende onlangs nog een nieuw contract in De Kuip bij Feyenoord. Het is echter helemaal niet zo heel zeker dat de Oranje-international ook na de zomer nog in Rotterdam te bewonderen valt. Vooral de ploegen uit de Italiaanse Serie A willen hem namelijk hebben.



AS Roma en Internazionale zijn meer dan gemiddeld geïnteresseerd in de diensten van de Feyenoorder. Volgens de Italiaanse krant Corriere dello Sport zijn het vooral de Romeinen die aandringen voor Karsdorp en dat zou alles te maken hebben met de nieuwe technisch directeur van de ploeg, het 'transfergenie' Monchi. Die zou groen licht hebben gegeven voor een bod van tien miljoen euro op de rechtsback van Feyenoord.



Veel meer dan dat bedrag wenst Roma volgens de laatste berichten niet te betalen. Het is zeer onwaarschijnlijk dat technisch directeur Martin van Geel genoegen neemt met een geldsom van tien miljoen euro. Wat dat betreft heeft Inter wellicht wat meer in de melk te brokkelen: de club uit Milaan werd een tijdje geleden overgenomen door vermogende Chinezen.