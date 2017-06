"Het zou moeilijk zijn om 'nee' te zeggen tegen Feyenoord"

Verdediger Terence Kongolo behoort tegenwoordig toch zeker tot de sterkhouders van de Eredivisie-topclub Feyenoord. De stopper speelt ook volgend seizoen nog in de Rotterdamse Kuip, ondanks wat interesse uit de Premier League. Mogelijk komt hij op termijn zijn broertje tegen in de havenstad van Nederland.



Rodney Kongolo staat onder contract bij het Engelse Manchester City, maar in het Etihad Stadium breken niet zo heel veel talenten door. De negentienjarige middenvelder zou in onderhandeling zijn met NAC Breda over een huurverband, maar er is nog geen akkoord bereikt. In gesprek met ELF Voetbal Magazine vertelt het talent: "Het liefst sluit ik natuurlijk vast aan bij het eerste elftal, maar waarschijnlijk zal ik eerst verhuurd worden. Binnen Engeland, of daarbuiten."



Vervolgens wordt Kongolo gevraagd naar zijn droomclub. "Feyenoord? Tja, dat blijft mijn favoriete club, dus het zou moeilijk zijn om 'nee' te zeggen." Eerder zei de middenvelder over een overstap richting Breda: "Dat ik bij NAC ga spelen is helemaal niet zeker. Ik heb eerst nog een EK onder 19 te spelen en daarna ga ik pas kijken wat ik ga doen."