EA komt met geweldige vernieuwing in FIFA 18

Inmiddels weten we al iets meer over FIFA 18, de aankomende footie van ontwikkelaar en uitgever EA Sports. Onder meer hebben we een trailer voorgeschoteld gekregen en zijn er wat aankondigingen gedaan. En de tofste vernieuwing is misschien wel dat spelers met een PlayStation 4 of PC vanaf dit jaar óók met legends kunnen spelen.



Aanvankelijk was dit voorbehouden aan de gamers met een Xbox One, door een exclusieve deal van Microsoft met EA. Die is echter ten einde gekomen en vanaf dit jaar komen oud-voetballers als Dennis Bergkamp, Marco van Basten, Ruud Gullit en de Braziliaanse Ronaldo dus ook naar de PlayStation en de computer. De legends, die vanaf nu overigens icons genoemd worden, vormen al een paar jaar een ongelooflijk tof element in FIFA en zijn binnenkort voor iedereen beschikbaar.





NO more legends on FIFA 18! Icons are born and coming to PS4 and PC too! Could this be the dream #FIFA18 #FUT18 pic.twitter.com/9TwTq0bxpK — FIFAAddiction (@fifaaddiction) June 5, 2017