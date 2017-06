Update: 'Heerenveen kan transfer verdediger nog niet bevestigen'

Sc Heerenveen heeft na de zomerse transferperiode niet langer de beschikking over Stefano Marzo. Mitch Vergauwen, journalist van Het Laatste Nieuws heeft bekendgemaakt dat de rechtsback de overstap maakt naar België.



KSC Lokeren is de nieuwe werkgever van Marzo. De rechtsachter zal bij de Belgen zijn handtekening zetten onder een contract voor drie jaar met een optie voor nog een seizoen. Sinds 2013 speelde de oud-speler van PSV in Friesland.





Voetbal International bevestigt dat Lokeren wel degelijke geïnteresseerd is in de ex-speler van Beerschot en PSV, maar van een akkoord zou momenteel geen sprake zijn. "De clubs zijn met elkaar in gesprek, maar er is nog niets definitief", liet Gerry Hamstra, technisch directeur van sc Heerenveen, weten.