Wijnaldum: 'Dit wordt er door Advocaat van ons geëist'

Dick Advocaat staat vrijdagavond weer aan het roer bij het Nederlands elftal. De bondscoach liet bij zijn eerste training een goede indruk achter op Georginio Wijnaldum, zo liet de middenvelder weten aan Voetbal International.



"Zijn eerste teambespreking was duidelijk. Er wordt scherpte en honderd procent concentratie van ons geëist, omdat we anders het WK niet gaan halen", vertelt de voetballer van Liverpool. "De trainer benadrukte dat we een goede groep hebben waarmee we alsnog resultaten kunnen boeken."



"Alle spelers begrijpen we allemaal wat er op het spel staat en wat er moet gebeuren. Dat moeten we nu omzetten naar goede resultaten. Ik denk dat we daarin nog stappen kunnen maken", aldus Wijnaldum, die nog niet weet of hij op een basisplaats kan rekenen. "Ik weet dat Wesley gaat spelen, dat heeft de bondscoach al gezegd, verder weet ik het nog niet. Voor elke speler hier geldt dat je moet laten zien dat je beter bent dan je directe concurrent."