Neres onthult: 'Ik wilde eigenlijk bij Sao Paulo blijven'

David Neres werd in de afgelopen winter door Ajax voor maar liefst twaalf miljoen euro overgenomen van Sao Paulo. De aanvaller heeft het echter lastig in Amsterdam, zo heeft hij laten weten aan het Braziliaanse ESPN. De buitenspeler was zelfs nog helemaal niet klaar voor een transfer.



"Ik wilde bij Sao Paulo blijven en er historie schrijven, maar ze verkochten mij toen ik met het nationale jeugdteam was", vertelt de 20-jarige voetballer. Zijn zaakwaarnemer wist hem uiteindelijk over te halen om de stap te maken.



De taalbarrière is een probleem voor de Braziliaan. "Ik kan niet communiceren met de trainers en spelers. Wanneer ik moet spelen, moet mij heel vaak uitgelegd worden wat ik precies moet doen", aldus Neres. "Bij de meeste interviews was er een tolk aanwezig. Maar het is eigenlijk lang geleden dat ik een interview heb gedaan."