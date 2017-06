Pachuca-directeur geeft PSV toch weer hoop op Lozano

Eerder werd bekend dat PSV de hoop op de Mexicaanse aanvaller Hirving Lozano kon opgeven vanwege een te hoge vraagprijs, maar inmiddels lijkt er toch weer hoop voor de Eindhovenaren.



Volgens de directeur van Pachuca zou de nummer drie van de Eredivisie namelijk één van de topkandidaten zijn om de buitenspeler over te nemen. Dat heeft hij laten weten aan Mexicaanse media. Ook Celta de Vigo en Real Sociedad zouden in de race zijn voor de 21-jarige voetballer.



De Mexicaanse club hoopt de transfer volgende week al af te ronden. Er zou zo'n tien tot vijftien miljoen euro op tafel moeten komen voor de gewilde aanvaller. Eerder leek die vraagprijs nog te hoog voor PSV. Het is dus de vraag of de Eindhovenaren inmiddels meer geld willen betalen of dat Pachuca bereid is om water bij de wijn te doen.